رئيس "تعاونيات البناء": نفذنا 1.5 مليون شقة.. وهذه شروط الحصول على وحدة سكنية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن جمعيات الإسكان التعاوني والهيئة نفذوا ما يقرب من مليون ونصف شقة سكنية في مختلف محافظات مصر.

وأضاف رزق في تصريحات لمصراوي، أن شقق الإسكان الاجتماعي تقوم الدولة بتنفيذها لتوفير وحدات سكنية لشريحة معينة من محدودي الدخل، حيث يتم توفير سكن كامل التشطيبات ومدعوم، لكن الإسكان التعاوني تقوم بتنفيذه الجمعيات التعاونية لأعضائها فقط بسعر التكلفة، بحيث توفر الهيئة الأرض بسعر مدعم مع توفير قرض تعاوني بفائدة 5% على 20 أو30 سنة، موضحًا أن الهيئة تابعة لوزارة الإسكان أيضًا.

وأوضح أن شقق الإسكان التعاوني ليست متاحة لأي شخص، لكن شرط الحصول على شقة في هذا النوع لا بد أن يكون عضوا في جمعية تعاونية سواء كانت فئوية، مثل أعضاء نقابة أو وظيفة أو نادي معين، أو جمعيات جغرافية مثل أعضاء حي معين أو منطقة معينة.

وأكد أن الهيئة، تم تخصيص لها ما يقرب 1500 فدان في 16 مدينة جديدة، منها القاهرة الجديدة ومايو وبدر و6 أكتوبر، وكذلك في بعض مدن الصعيد ومدينة برج العرب ودمياط الجديدة، كما تم تخصيص500 فدان خلال 2019 في المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والعبور الجديدة وشرق بورسعيد وغرب قنا.

وتابع: "سيتم تنفيذ مشروعات مختلفة على هذه الأراضي بعد تخصيصها للجمعيات التعاونية، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بترفيق الأراضي من كل الخدمات ثم تسليمها للجمعيات لبدأ تنفيذ مشروعاتها".