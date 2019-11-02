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    براتب يصل لـ 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح أكثر من 10 آلاف وظيفة

    04:28 م السبت 02 نوفمبر 2019
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    كتب- يوسف عفيفي:

    أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر عدد "10749" فرصة عمل خالية داخل البلاد بالقطاع الخاص، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهر نوفمبر الجاري.

    وبحسب بيان، تواصلت الوزارة مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة في المدن ومحافظات الجمهورية، لتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل من مختلف الفئات والمؤهلات، بمزايا تأمينة وطبية واجتماعية، وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، حيث يصل راتب بعض الوظائف لـ 10 آلاف جنيه.

    وزارة القوى العاملة فرص عمل القطاع الخاص النشرة القومية للتشغيل

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