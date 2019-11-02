  • عاجل:بيان حالة الطقس لـ48 ساعة: اتساع رقعة سقوط الأمطار وشبورة وسحب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    بدء الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية بحضور وزيري الأوقاف والتعليم

    01:00 م السبت 02 نوفمبر 2019
    بدء الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية بحضور وزيري الأوقاف والتعليم

    الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية

    كتب- محمود مصطفى:

    بدأت صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

    ومن المقرر أن يعقد، الاجتماع الأول للجنة مناقشة الخطة الدعوية الخمسية لوزارة الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف وحضور وزير التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة، عقب افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية.​

    الدورة التدريبية معلمي التربية الدينية أكاديمية تدريب الأئمة محمد مختار جمعة طارق شوقي

    الخبر التالى:

    صندوق تحيا مصر: قوافل "نور حياة" تجرى الكشف الطبي على في 15 محافظة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان