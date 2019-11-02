بدء الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية بحضور وزيري الأوقاف والتعليم

كتب- محمود مصطفى:

بدأت صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يعقد، الاجتماع الأول للجنة مناقشة الخطة الدعوية الخمسية لوزارة الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف وحضور وزير التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة، عقب افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية.​