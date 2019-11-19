"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لإنشاء محطة صيانة في دبي

كتب - طه عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اتفاقية؛ لتوسيع مجالات الشراكة مع شركة (سكان) لخدمات الطيران، في احتفال تم، اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019، وأنشأت بموجبه الشركة محطة صيانة يومية في مطار دبي الدولي لتقديم خدمات الصيانة الدورية.

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل- في بيان اليوم- إن الشركة الوطنية لديها رؤية مستقبلية لتقديم خدمات الصيانة الدورية في أحد مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف إن الشركة تستهدف بصفة رئيسية إنشاء قاعدة صيانة دورية وتعتمد على القدرات المتميزة والاحترافية التي تتمتع بها العناصر البشرية لديها لأنهم مؤهلون لتحقيق معادلة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة في أقل وقت ممكن، مشيرا إلي "أننا نراهن على مزايا العاملين والدقة في تقديم الخدمة الفنية والاعتمادات الدولية التي حصلنا عليها ما يثبت موثوقية خدماتنا".

من جانبه، أعرب رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية المهندس مصطفى علي الدين إمام، عن سعادته لإنشاء محطة جديدة في مطار دبي في شراكة استراتيجية واعدة مع شركة (سكان) لخدمات الطيران، وقال إن الشركة حريصة على أن تكون حاضرة في أكبر عدد ممكن من المحطات لمنح عملائها الذين تجاوز عددهم 130 العديد من الخيارات، وأكد أن الأطقم الفنية لمصر للطيران للصيانة تعمل على إنجاز مهامها؛ لصيانة طائرات العملاء أينما كانت بكفاءة عالية وتحت كافة الظروف.

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة (سكان) لخدمات الطيران أشرف ناصر، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، قائلا "إننا نعتبرها بمثابة لبنة أساسية في تعاوننا المستقبلي ولدينا رؤية قوية للتوسع نحو المطارات الأخرى خاصة في أبو ظبي والعين والشارقة".

وأكد أن الشركة لديها أهدافا واضحة في المرحلة المقبلة، و"أبرزها توفير خدمة عالية المستوى لعملائنا، ونثق بأن سمعة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية هي عنصر رئيسي في جذب العملاء".

يشار إلى أنه تم تفعيل المرحلة الأولى من الشراكة، حيث بدأت المحطة الجديدة في تقديم خدمات الصيانة اليومية للطائرات من طرازات (A330 وA320 وB737-800 وB777 وB787).​