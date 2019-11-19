"البحوث الإسلامية" يناقش برامج تكثيف جهود المواجهة الفكرية

كتب - محمود مصطفى:

ناقش مجمع البحوث الإسلامية آليات جديدة وموحدة بين جميع قطاعات الأزهر الشريف من أجل تكثيف جهود المواجهة الفكرية للأفكار المتطرفة، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ببذل مزيد من الجهود اللازمة لمواجهة الأفكار المتطرفة وبيان خطر المغالطات التي تروجها جماعات العنف والإرهاب.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد - خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء- إن خطة العمل تستهدف تعاون الأزهر الشريف مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية في الدولة والجامعات من أجل العمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، ودعم الحوار الهادف والبنّاء وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وإيجاد حلول فعّالة للمشكلات المجتمعية التي تواجه المجتمع المصري، والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من البرامج التنفيذية لنشر الوعي بالفكر الصحيح الذي يحمي الناس بمختلف فئاتهم العمرية من الانحراف الفكري ويساعد على بناء منظومة القيم والأخلاق ، ومواجهة المخاطر التي تهدد ثقافة الفرد والمجتمع على المستوى النظري والتطبيقي، والعمل على تذليل كافة العقبات.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسات حوارية مستمرة تتضمن مجموعة من العناوين التي تدعم وعي الشباب والمواطنين وتحقق الأمن الفكري، وتشارك فيها المؤسسات العلمية والإعلامية والأجهزة المعنية من أجل إنشاء جيل يعي قضايا وطنه وأمته ويساهم في مواجهة المخاطر التي تحيط بوطننا وأمتنا.