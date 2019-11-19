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"النواب" يوافق على منحة أمريكية لتحسين النتائج الصحية

06:12 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
"النواب" يوافق على منحة أمريكية لتحسين النتائج الصحية

مجلس النواب

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، وبموجبها تحصل مصر على 10 ملايين و50 ألف دولار.

مجلس النواب منحة أمريكية لجنة الشئون الصحية لجنة العلاقات الخارجية

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