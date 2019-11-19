رئيس النواب يحسم الجدل: البرلمان ممتد حتى يناير 2021

كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الحالي ممتد حتى التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور بأن مدة البرلمان 5 سنوات، حيث بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً.

جاء ذلك في الجلسة العامة الثلاثاء، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت خلطًا بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعي، ومن ثم مدة الفصل التشريعي منصوص عليها في الدستور بواقع 5 سنوات.

أما عدد أدوار الانعقاد، فلم يتم النص عليها، ومن ثم توجد إمكانية لعمل دور انعقاد وثانٍ وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وغيره، قائلا: "هذا خلط حدث، وأود أن يتم توضيح الأمر بشأنه، والمجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، ويوجد دور انعقاد جديد في أكتوبر 2020، وفق فلسفة دور الانعقاد الكامل والناقص".

ولفت عبدالعال إلى أن البرلمان له الحق في التشريعات والقيام بمهامه وفق الدستور والقانون، وهذا الدور ليس الدور الأخير على مستوى الانعقاد. ​