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البابا تواضروس ينعى الشيخ سلطان بن زايد

09:46 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
البابا تواضروس ينعى الشيخ سلطان بن زايد

البابا تواضروس الثاني

كتب- مصطفى علي:

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والذي وافته المنية أمس الاثنين، وتقدم البابا بالتعازي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البابا في بيان له صباح اليوم: "صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسموكم ولشعب الإمارات الشقيق في رحيل رمز من رموز دولة الإمارات العظماء سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رحم الله فقيد الوطن الكبير وألهمكم جميل الصبر والسلوان".

البابا تواضروس سلطان بن زايد خليفة بن زايد آل نهيان الإمارات

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