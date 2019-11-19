نصر علام: الوفد الحالي في مفاوضات سد النهضة "الأفضل" على الإطلاق

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن المقترح المصري الذي طرح في أديس بابا، مؤخرًا في إطار مفاوضات سد النهضة، تميز بالاتزان، مضيفًا أنه يضمن الأمن المائي المصري ويحقق لإثيوبيا التنمية التي تحتاجها.

وجرى أول الاجتماعات الفنية حول السد يوميّ الجمعة والسبت، على مستوى وزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة كـ"مُراقبين" للمباحثات.

وأضاف علام في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن القضايا التي تم التفاوض عليها، كانت التخزين المبدئي أو المتكرر، وحجم الفواقد، وربط التشغيل حجم التدفق الفعلي للنيل الأزرق، لافتًا إلى أن التفاوض شمل موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على السدود الأخرى في دولتي المصب.



وتابع أن مصر نجحت في الاجتماع الأول بعد العرض المميز الذي قامت به، حول قضايا ملء السد في الفيضان والكمية المحددة بـ40 مليار لتر مكعب في المتوسط، والتوقف عن التخزين في سنوات الجفاف، على أن تتقبل مصر تأثير محدود في توليد الكهرباء من السد العالي؛ شريطة ضمان مخزون استراتيجي في بحيرة ناصر.

وأكد أن الوفد المصري في المفاوضات، هو الأفضل على الإطلاق من خلال الخبرات الكبرى الذي يمتلكها، بالإضافة إلى استعانته بكافة الخبرات خاصة من وزارة الري.

وتوقع علام، أن تحاول إثيوبيا التهرب من هذا الوضع في اجتماع القاهرة المقبل، مضيفًا أن مصر تتعرض للعديد من الضغوط الإعلامية والتصريحات الرسمية التي تخرج من بعض المسؤولين الإثيوبين عن تحقيق سد النهضة لفوائد كبرى.



ومن المُقرر عقد 3 اجتماعات فنية أخرى حول السد، تفعيلًا لما تم التوافق عليه خلال المُباحثات التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.​