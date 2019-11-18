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    الري: إزالة 111 حالة تعدٍ على نهر النيل في تسع محافظات

    11:49 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    الري: إزالة 111 حالة تعدٍ على نهر النيل في تسع محافظات

    إزالة التعديات على نهر النيل

    القاهرة- (أ ش أ):

    نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج.

    وقد أسفرت الحملة عن إزالة 111 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 49585 حالة تعد.

    وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

    وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنها ماضية في جهودها لإزالة جميع التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

    إزالة التعديات على نهر النيل نهر النيل وزارة الري

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