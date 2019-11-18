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    ضم القطاع الاقتصادي والأمانة العامة بـ"الوطنية للإعلام" في كيان واحد

    11:11 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    ضم القطاع الاقتصادي والأمانة العامة بـ"الوطنية للإعلام" في كيان واحد

    حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

    كتب- مصطفى علي:

    اتخذ مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بضم القطاع الاقتصادي والأمانة العامة في كيان واحد تحت رئاسة أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي.

    وتجري حاليًا عمليات الدمج للإدارات ووضع خطة زمنية لتصفية بعضها ونقل الموظفين فيها إلى أماكن أخرى منها الشئون القانونية بقطاع الأمانة حيث سيتم توزيعهم على القطاعات التي تعاني نقص في أعداد المحامين وفي مقدمتها الشئون القانونية في رئاسة الهيئة.

    وسيتم تنفيذ القرار خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيصب كامل الإيرادات الخاصة بقطاع الأمانة التامة في خزينة الاقتصادي خاصة ما يتم تحصيله من الكافيتريات والجراح وغيرها من الموارد.​

    الهيئة الوطنية للإعلام أمل الجندي الأمانة العامة القطاع الاقتصادي

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