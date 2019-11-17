"القومي للمرأة" ينظم ورشة عمل للإعلاميين في الإسكندرية

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة "بلان انترناشيونال إيجيبت"، اليوم الأحد، ورشة عمل للإعلاميين بالإسكندرية بعنوان "مفاهيم النوع الاجتماعي" وتوظيفها في المحتوى الإعلامي، وتستهدف عددًا من الصحفيات ومعدي برامج الإذاعة والتليفزيون المعنيين بقضايا المرأة.

وتناولت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، محاور الاستراتيجية المستدامة 2030 واستراتيجية تمكين المرأة 2030، والمؤشرات الخاصة بكل محور والتعريف بمرصد المرأة المصرية، وكيفية الاعتماد عليه للحصول على معلومات دقيقة والدراسات والمؤشرات حول أوضاع المرأة المصرية.

وتحدث أحمد النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، عن تعريف العنف ضد المرأة وحمايتها في الدستور المصري، والتشريعات المصرية التي تحميها من كل أشكال العنف، كما تطرق إلى جريمة ختان الإناث والتعديلات التشريعية التي طرأت عليها، والزواج المبكر وأهمية التوعية بمخاطرة وأهمية الإبلاغ وتشجيع ضحايا العنف على الإبلاغ عن تلك الجرائم، مع عرض لبعض النماذج العملية لأهمية الإبلاغ ودور الإعلام في التوعية.

واختتمت فعاليات الورشة التدريبية بتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لإنتاج رسائل إعلامية، عن موضوع الورشة.

وتم تسليم شهادات تقدير للسادة الإعلاميين لمشاركتهم المثمرة في ورشة العمل.