وزير الزراعة: وقف تعيينات المهندسين الزراعيين منذ الثمانينيات تسبب في عجز كبير

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن وقف تعيينات المهندسين الزراعيين منذ منتصف الثمانينيات حتى الآن، تسبب في تراجع أعداد القائمين على العمل بنسبة تزيد عن 80% في عدد كبير من الهيئات التابعة للوزارة.

وأضاف "أبو ستيت" في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمخصص لعرض وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالاهتمام بتلك المشروعات.

وأشار الوزير إلى أنه لولا نجاح مصر في تلك المزارع على المستوى الأفريقي، لما كنا استطعنا التوسع خلال الفترة الماضية في تأسيس مزارع جديدة، مؤكدًا أن وجود هذه المزارع له العديد من الأبعاد، لافتًا إلى أن هناك خطة أخرى لمزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة، لزيادة المكاسب العائدة على مصر.

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