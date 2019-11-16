تأخرت يومًا كاملًا.. طلب إحاطة لوزير الطيران حول رحلة "روما - القاهرة" ​

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجّه إلى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، لتوضيح تفاصيل قرار شركة مصر للطيران الخاص بتأخير طائرة الرحلة رقم 794 القادمة من روما، يومًا كاملًا، دون إبداء أية أسباب واضحة، ما أثار استياءً شديدًا بين الركاب.

وقال زين الدين، إن المسافرين فوجئوا بإلغاء الرحلة، رغم تحميل الحقائب والانتهاء من "البوردينج"، مضيفًا أن الركاب لاقوا معاناة شديدة نتيجة التكدس داخل "كاونتر" مصر للطيران.

ووجّه النائب تساؤلًا حول أسباب تأخر الطائرة يومًا كاملًا، وعدم إبلاغ المسافرين، مطالبًا بكشف تفاصيل الأمر، خاصة أن الشركة لم تكلف أي من مسئوليها بالتواصل مع المسافرين، أو توضيح أسباب التأجيل المفاجئ للرحلة، بحسب ما قال.​

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كان مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أعلن أن طائرة الشركة المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار روما حدث لها lightning strike ، وهو حدوث صاعقة في السماء ارتطمت بالطائرة، وتسببت في بعض الأضرار بجسم الطائرة، بسبب ظروف الأحوال الجوية المضطربة في أوروبا حاليا، وهو أمر معتاد في كثير من رحلات الطيران. بحسب بيان للشركة السبت.

وأضاف المصدر: أبلغ قائد الطائرة مركز العمليات بوجود عطل فني في الطائرة أثناء الهبوط.

أوضح البيان: نفذت الشركة إجراءات تطبيق أعلى معايير السلامة الدولية، تم إخطار الركاب بمطار روما على الفور بهذا التأخير، كما قامت الشركة بإنزال جميع الركاب من الطائرة بعد التأكد من أن إصلاح العطل سيستغرق وقتاُ غير محدد (يتم مراجعه الطائره فنيا بالكامل)، وتم استضافتهم وتقديم المأكولات والمشروبات لهم بالمطار، وتسكين 88 راكبا في 69 غرفة في أحد الفنادق القريبة من المطار لحين إصلاح العطل، وتم سفر باقي ركاب الترانزيت على طائرات أخرى 10 ركاب علي الخطوط الجوية الإثيوبية، و 3 ركاب على طيران الاتحاد، وراكب على الخطوط الجوية التايلاندية، و9 ركاب على الخطوط الجوية الإيطالية.