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    وزارة الري تصدر بيانا جديدا بشأن سد النهضة (تفاصيل اليوم الثاني)

    04:31 م السبت 16 نوفمبر 2019
    وزارة الري تصدر بيانا جديدا بشأن سد النهضة (تفاصيل اليوم الثاني)

    سد النهضة

    كتب- أحمد مسعد:

    قال بيان صادر عن وزارة الري، منذ قليل، إن أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الـ4، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، تواصلت لليوم الثاني، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

    وبحسب بيان، تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

    وخلال الاجتماع تم مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر، واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر 2019 طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.​

    ووجه وزير الري الشكر إلى الوفد المصري على الجهود المبذولة خلال المفاوضات وعلى الدعم الذي قدمه الوفد في المفاوضات التي ترتبط بالأمن القومي.

    وزارة الري سد النهضة الولايات المتحدة إثيوبيا البنك الدولي

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