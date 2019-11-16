وزير التعليم الأسبق يطلق "ملك التنشين" من مكتبة مصر الجديدة

كتب- محمد عاطف:

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، في السادسة من مساء الخميس القادم 21 نوفمبر، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق في حوار حول روايته الجديدة "ملك التنشين" يعقبه حفل توقيع للرواية، في أولى محطاته الثقافية التي يطلق فيها روايته الجديدة للجمهور.

صدرت رواية "ملك التنشين" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتقع في 234 صفحة من القطع المتوسط وتشكل علامة جديدة في المسيرة الأدبية للدكتور أحمد جمال الدين موسى كروائي مصري، أصدر من قبل روايتين هما: "فتاة هايدلبرج الأمريكية" في عام 2013 و"لقاء في واحة الحنين" عام 2014.​