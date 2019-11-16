غرفة السياحة تعلن موعد أولى رحلات العمرة للموسم الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن علاء الغمري، عضو غرفة شركات السفر والسياحة، أن يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر، موعد انطلاق أولى رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة.

وقال الغمري، لمصراوي، إن توثيق عقود وكالات العمرة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين على بوابة العمرة المصرية بالغرفة، تمت بخير دون أي مشكلات تذكر.

وأغلقت غرفة شركات السياحة، مساء الخميس الماضي باب التسجيل أمام شركات السياحة المصرية والشركات والمؤسسات السعودية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة هذا العام، وذلك بعد مرور شهر على فتح الباب.

وبلغ عدد الشركات المصرية التي سجلت على البوابة (1833) شركة، فيما بلغ عدد الشركات والمؤسسات السعودية (500)، وأخطرت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، قطاع الشركات بوزارة السياحة بالأعداد للانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي علي بوابة العمرة المصرية تمهيدا لانطلاق الموسم.

وفي السياق، تسابقت الشركات السياحية العاملة في الموسم، بإعلان أسعار برامج "عمرة المولد النبوي" لجذب عدد أكبر من الراغبين في أداء هذه الشعيرة.

وتشهد العمر خلال الموسم الجديد، ارتفاعا في الأسعار بزيادة تتراوح حسب مستوى البرامج (باخرة ـ بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، وتصل بنسبة 10% على كافة البرامج عن العام الماضي، وترجع الزيادة إلى الرسوم في مصر والسعودية، والزيادات الطبيعية السنوية في أسعار الخدمات وتذاكر أسعار الطيران.

وجاءت الأسعار الجديدة لبرامج "عُمرة المولد النبوي" حسبما ذكرت بعض شركات السياحة لـ"مصراوي" كالتالي:

ـ 12 ألف جنيه سعر برنامج العمرة (بـاخـرة) لمدة 15 يوما.

ـ 13 ألف جنيه سعر المستوى (الـبـري) لمدة 15 يوما.

ـ 14 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) لمدة 15 يوما.

ـ 18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 15 يوما.

ـ 20 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) لمدة 15 يوما.

يذكر أن سعر برنامج رحلة "عمرة المولد النبوي" العام الماضي، بدأ من 9 آلاف جنيه لرحلات البري، و 11 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، و12 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و16 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم، شاملة تذاكر الطيران.

وكانت المملكة العربية السعودية وضعت رسوما جديدة للعمرة للمتقدمين كافة تبلغ نحو 500 ريال، منها، 300 ريال رسوما جديدة تشمل ضرائب وقيمة مضافة ونقلا وسكنا، و93.75 ريال رسوم الخدمة الإلكترونية، و105 ريالات قيمة خدمات أرضية مقدمة للمعتمر.