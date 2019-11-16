أمطار خفيفة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

"الآثار" تكشف عن نتائج المرحلة الأولى من الدراسات على مومياوات خبيئة

كتب – أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام السبت والأحد والجمعة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت، معتدل على كافة الانحاء نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب بالانحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الاشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الرياح المعتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 26 19

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 19

الوجه البحري والقاهرة 26 19

جنوب سيناء والغردقة 29 22

شمال الصعيد 27 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 20

طقس الأحد:

معتدل على كافة الانحاء نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 26 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 18

الوجه البحري والقاهرة 26 19

جنوب سيناء والغردقة 28 21

شمال الصعيد 26 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 28 20

طقس الاثنين:

طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 26 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 18

الوجه البحري والقاهرة 27 18

جنوب سيناء والغردقة 28 21

شمال الصعيد 27 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 20