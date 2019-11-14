الثقافة تنظم مهرجان "مصر على ضفاف الجانج" بالهند

كتب- محمد عاطف:

تنظم وزارة الثقافة، الدورة الأولى من مهرجان مصر على ضفاف الجانج بالتعاون مع السفارة المصرية بالهند ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري بمدينتى نيودلهي ومومباي.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن قوة مصر الناعمة تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في إثراء قنوات التواصل مع شعوب العالم، مؤكدة أن خارطة الثقافة الدولية تتجمل بالإبداع المصري في مختلف مجالاته بعد أن باتت أحد الأذرع القوية التي تعبر عن المكانة الحضارية للوطن إقليميا ودولياَ.

وأشارت عبدالدايم، في تصريحات صحفية، إلى أن مهرجان مصر على ضفاف الجانج يعد احد الجسور الجديدة التى تعمل على نقل الوان من الحراك الثقافي والفكري إلى قارة آسيا.

يشار إلى أن مهرجان مصر على ضفاف الجانج تنظمه الثقافة المصرية من خلال قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبه يوسف ويضم عدة أنشطة متنوعة تقام بمشاركه فرقة باليه أوبرا القاهرة التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، معرضاً للحرف التقليدية بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب وقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور إلى جانب ندوة عن تاريخ العلاقات المصرية الهنديه يديرها الدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ الأداب الشرقية ولغة الأردو والمستشار الثقافي المصري السابق بدولة الهند.