وزيرة البيئة: عدد سكان أفريقيا سيصل لـ2.8 بليون نسمة بحلول 2060

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (أمسين) والذي يقام تحت عنوان المؤتمر تحت عنوان "من أجل الاستدامة البيئية والازدهار في أفريقيا"، والذي يهدف إلى توحيد العمل والرؤى الأفريقية للوصول إلى استراتيجية شاملة ومشتركة للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ومواجهة أثار التغيرات المناخية.

واستعرضت "فؤاد"، خلال جلسة دعم الاقتصاد الدوار، التجارب الناجحة التي طبقتها من في هذا المجال والأليات التي انتهجتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقالت وزيرة البيئة، إن أفريقيا سيصل تعداد سكانها إلى 2.8 بليون شخص بحلول 2060 ولا تتحمل القارة السمراء الممارسات الحالية للإنتاج والاستهلاك غير المستدام، حيث ركزت على 3 محاور رئيسية لخلق مناخ داعم للاقتصاد الدوار في أفريقيا.

وأضافت: "يأتي على رأس المحاور وجود القوانين واللوائح حيث تقوم مصر حاليًا بتعديل قانون البيئة والذي يتم إعداده في إطار الاقتصاد الدوار، وثانيًا يجب توفير مصادر التمويل غير التقليدية من خلال اشتراك البنوك في تمويل مشروعات تقليل استهلاك الموارد أو مشروعات إعادة استخدام الموارد مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات".

وأكدت وزيرة البيئة، أن المحور الثالث يعتمد على إشراك الشباب وخاصة القطاع الخاص مع وجوب العمل على تغيير المفاهيم من خلال إشراك وتوجيه الشباب لأفكار جديدة.

وقالت فؤاد، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيركز منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر هذا العام على ضرورة دعم مبدأ العودة الإنسانية والذي لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على البيئة بالطرق غير التقليدية من خلال الاستغلال الرشيد والأمثل لجميع الموارد الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض وهذه دعوة لشباب العالم للمشاركة بعرض أفكارهم في منتدى شباب العالم فيما يخص الاستدامة البيئية ومفاهيم الاقتصاد الدوار.