مصر تحتل المرتبة الأولى لعدد المعتمرين والحجاج العرب لموسم 1440 هجرية

كتب- يوسف عفيفي:

احتلت مصر، المرتبة الأولى في عدد الحجاج العرب، لموسم 1440 هجرية، بأكثر من 86 ألف حاج مصري، كما احتلت المرتبة الأولى عربيا أيضا في عدد المعتمرين على مدار العام الجاري.

جاء ذلك خلال حفل تكريم شركات السياحة المصرية، وتكريم وكلاء السياحة والعمرة المتميزين توطيدا للتعاون البناء بين الطرفين المصري والسعودي.

وقال عادل بيبرس الخبير السياحي بالمملكة العربية السعودية، ومدير عام أنوار المدينة، إن المملكة تولي السوق المصرية أهمية خاصة نظرا لما تلعبه شركات السياحة المصرية من دور فعال في إنجاح موسمي العمرة والحج.

وأوضح بيبرس، أن الجانب السعودي، حقق هذا العام نجاحا منقطع النظير، حيث بلغت نسب الإشغال في موسم الحج 100%، مشيرا إلى أن أنوار المدينة ينفذ برامج متميزة لتخريج كفاءات سعودية فندقية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للفتيات للعمل في هذا المجال أيضا.

ومن جانبه، أعرب عادل عرفان مدير عام موفنبيك هاجر بمكة المكرم، عن اعتزاز الجانب السعودي، بالتعاون مع الوكلاء المصريين في مصر، وتسخير كل الإمكانيات في الفندق من أجل إرضاء العملاء.

وأشار عرفان، إلى أن موفنبيك هاجر، حصل على جائزة أفضل فندق بمكة وجرى تسلمها في بريطانيا، حيث حقق الفندق أكبر نسبة إشغال خلال الحج بلغت 100% في مكة المكرمة.

من جانبها، أعربت إيمان سامي، الرئيس الأسبق للجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وأحد المكرمات في الحفل، عن سعادتها بالتكريم، قائلة: شرف عظيم لشركات السياحة المصرية بعد موسم طويل من العمل والنشاط ونأمل تكرار ذلك خلال الموسم الجديد.

وأوضحت سامي لمصراوي، اليوم، أن التكريم جاء في إطار الشركات الأكثر مبيعا على فندق موفنبيك (المدينة ـ مكة) خلال موسم 1440 هجرية، مشيرة إلى أن الجانب السعودي شريك النجاح خلال الموسم، وجرى تبادل الشكر بين الجانبين المصري والسعودي خلال الحفل الذي جمع كبرى الشركات والفنادق (المصرية والسعودية).