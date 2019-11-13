الصحة تكشف أسباب انتشار الذباب هذه الأيام وأماكن توالده

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن سبب انتشار الذباب المنزلي خلال الفترة الماضية، موضحا أنه ينشط طبقاً لتغير المناخ إذ ينتشر بكثافة عالية خلال فصل الخريف الذي يعتبر مناخاً مناسباً لنشاط الحشرة.

وأشار في بيان اليوم، إلى أنه يتم حالياً تكثيف أعمال الترصد الحشري للذباب في الطور اليرقي بأماكن تكاثره عن طريق مبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية في المدن والقرى والنجوع، وتنفيذ المكافحة المتكاملة باستخدام أجهزة المكافحة المناسبة لكل منطقة، ومكافحة الطور البالغ للذباب بواسطة مبيدات الصحة العامة الموصى بها أيضاً من منظمة الصحة العالمية "صباحاً ومساءً" بواسطة أجهزة الرذاذ المحملة على السيارات.

ولفت "عيد" إلى أنه يتم التركيز حالياً على أماكن توالد الذباب في مناطق (أسواق الأسماك، أسواق الخضروات، تجمعات القمامة، المقالب، صناديق القمامة بالشوارع، أماكن تجمعات الأمطار)، موضحاً أنه يتم تكثيف العمل خلال الفترة الحالية وإرسال فرق مركزية للمحافظات لمتابعة تنفيذ خطة الترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض حتى يتم خفض الكثافة إلى المعدل الطبيعي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيتم خفض كثافة الذباب إلى المعدل الطبيعي نتيجة جهود القطاع الوقائي بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الصحة والسكان، خطتها للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض والتي يتم تنفيذها سنوياً لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية.

وقالت الوزارة إنه يتم تنفيذ الخطة حالياً بجميع المحافظات لخفض الكثافة الحشرية للذباب المنزلي، خاصةً بعد ما تردد عن انتشار الذباب في بعض المحافظات.