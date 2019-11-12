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    رئيس المجلس الاستشاري الصيني يزور المتحف المصري بالتحرير

    09:55 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
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    كتب - محمد عاطف:

    أعرب رئيس المجلس الاستشاري الصيني عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يانج - الذي يزور مصر حاليا - عن إعجابه بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير والتي تعكس عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة و تفوقها.

    جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء للمتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقباله مدير عام المتحف صباح عبد الرازق.

    وأشارت مدير عام المتحف - في تصريح اليوم - إلى أن الوفد الصيني زار الطابق الأرضي بالمتحف حيث شاهد لوحة "نارمر" بالبهو الرئيسي، ثم منطقة البركة حيث يعرض تمثال أمنحتب الثالث و زوجته الملكة تي.

    وأوضحت أن الوفد زار عقب ذلك القاعات الخاصة بالملك ( توت عنخ آمون)، و قاعة المومياوات الملكية وكنوز يويا و تويا أجداد الملك إخناتون، لافتة إلى أن الوفد استمع لشرح تفصيلي عن تاريخ أهم القطع الأثرية بالمتحف وحرص على التقاط الصور التذكارية.

    المتحف المصري وانج يانج الصين الحضارة المصرية

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