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    الحكومة توافق على توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى

    06:20 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    الحكومة توافق على توفيق أوضاع 64 كنيسة ومبنى

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 35 لسنة 2019، بتوفيق أوضاع 38 كنيسة و26 مبنى بإجمالي 64 كنيسة ومبنى والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المتعددة.

    ونص القرار عن أن تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى، وذلك خلال 4 أشهر من تاريح صدور القرار.

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    مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية طوائف الكنائس الحماية المدنية

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