الخميس.. البابا تواضروس يترأس حفل تأسيس المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية

كتب- مصطفى علي:

ينظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخميس المقبل، احتفالية بمسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيس المركز بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأعلنت الكنيسة في بيان لها أن الاحتفالية ستشهد تخريج دفعة جديدة من مشروع البابا لتطوير التعليم الكنسي المعروف بـ"ألف معلم كنسي"، وتكريم المدربين المتميزين طبقا لتقييم المرحلة الثانية للبرنامج البابوي.

وكان البابا تواضروس أسس في 2013 لأول مرة بالكنيسة المركز الإعلامي الذي تولى مسؤوليته منذ ذلك الوقت وحتى الآن، القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.

وكانت الكنيسة انتهت من تقييم 14 مجموعة في المرحلة الثانية ضمن برنامج البابا لتطوير التعليم الكنسي، والذي يحمل شعار: "تراث كنيستنا.. روح وحياة"، والمرحلة الثانية من برنامج تطوير التعليم الكنسي تسعى إلى نقل فكرة مشروع ألف معلم كنسي، إلى قطاعات أكبر من الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب 20 ألف معلم كنسي.

ويهدف برنامج تطوير التعليم الكنسي إلى بث الروح الكنسية في التعليم داخل الكنيسة من خلال تدريب قيادات الخدمة على مهارات استخدام مصادر التعليم الكنسي في التعليم والخدمة الرعوية داخل الكنيسة، لخلق جيل جديد متفهم وواعٍ بمصادر التعليم الكنسي الأرثوذكسي متفاعلًا مع هويته القبطية منتميا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومصادر التعليم الكنسي التي يتم التدرب عليها هي الكتاب المقدس، الليتورجيا، أقوال الأباء، تاريخ الكنيسة والهوية القبطية.