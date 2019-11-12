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المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا ألمانيًا في العظام والمفاصل

10:02 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا ألمانيًا في العظام والمفاصل

المركز الطبي العالمي

كتب- محمد سامي:

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن المركز الطبي العالمي يستضيف الخبير الألماني الدكتور فولفجانج كلاوزر، خبير جراحة العظام والمفاصل، لإجراء جراحات المفاصل الصناعية للركبة والحوض وجراحات القدم والكاحل، في الفترة من 23 من نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية يومي الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ويمكن التواصل على رقم الخط الساخن 16221 والموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا.

المركز الطبي العالمي تامر الرفاعي فولفجانج كلاوزر جراحة العظام والمفاصل المفاصل الصناعية للركبة
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