ساويرس: أحترم أهل النوبة.. وجزيرة "آمون" ملك شقيقي بعقود مسجلة

كتب- محمود مصطفى:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه يكن كل احترام وتقدير لأهل النوبة، مضيفًا: "هما عارفين أنا بحبهم أد إيه.. لدرجة أني كل ما أشوف واحد نوبي ببقى عاوز أبوسه".

وأضاف ساويرس- خلال لقاءه في برنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "العربية ـ الحدث"، الاثنين": "جزيرة آمون بالنوبة خاصة بإحدى العائلات، واشتراها أخويا سميح ومسجلة بعقد من 100 سنة وواخد تراخيص، وهما اللي معتدين، والدولة تدخلت لإعمال القانون، واللي اعتدوا على الأرض غلطانين".

وتابع: "في 2018 الدنيا لطشت معايا، والأمور ظبطت في 2019، فاعتمادى على استثماراتي فى الذهب الذى لم يرتفع إلا فى هذا العام "كل الشكر لترامب والمشاكل اللي بيعملها، والرجل المجنون بتاع تركيا على اللخبطة والعك اللي عمال يعكه، كل العك دا بيساعد الذهب، ويخلي الدنيا متوترة".

واستطرد: "السياسة فى العالم الآن أصبحت كوميدية يا إما ناس مجانين بتحكم، ومصر بلد جامدة وقوية وهناك ما أختلف عليه، ومش عاوز حاجة، ربما مزيد من الحريات ودعم القطاع الخاص، ولازم نفتح القنوات ونسيب اللي عاوز ينتقد، وخاصة من الشباب، فالدنيا تحتمل الرأي والرأى الآخر، ومعظم الشباب اللي بتقول رأيها، بتقول علشان مش عندها شغل، وفرلهم فرص عمل، وغير كده يقول زي ما يقول".