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    السيسي لمسئول صيني: التنمية وتغيير الواقع للأفضل سبيل مكافحة الفكر المتطرف

    04:45 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    السيسي لمسئول صيني: التنمية وتغيير الواقع للأفضل سبيل مكافحة الفكر المتطرف

    جانب من الاجتماع

    كتب- محمد سامي:

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الصين في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين.

    وقال الرئيس، حسب بيان، إن التنمية وتغيير الواقع للأفضل يمثلان السبيل الأنسب لمكافحة الفكر المتطرف بجانب الجهود الأمنية.

    جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

    وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المسئول الصيني أشاد بالدور المصري المحوري في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن مصر بما تشهده من نهضة تنموية، تعد سوقًا واعدا للاستثمارات والشركات الصينية.​

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    السيسي مصر الصين مكافحة الفكر المتطرف

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