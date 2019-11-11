مع انطلاق احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات .. تعرف على سبب إقامته سنويًا

كتب- مصطفى علي:

بدأت اليوم الإثنين، الاحتفالات الرسمية لمولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غربي محافظة الأقصر، وذلك بمشاركة الآلاف من أبناء الكنيسة ولمدة 7 أيام تنتهي في يوم 17 نوفمبر الجاري، ووسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال مديرية أمن الأقصر والحماية المدنية.

ومن المقرر أن تشهد احتفالات الأيام السبعة بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، فعاليات "الزفة" و"طواف الشمامسة" بصورة يومية في تمام الساعة 2 ظهراً بدءاً من اليوم الإثنين. كما تقرر أن تكون الليلة الختامية للاحتفالات يوم السبت 16 نوفمبر مساءاً في قلب الدير بحضور الآلاف من المحبين من شعب الكنيسة.

كما تشهد فعاليات المولد طوال الأيام السبعة تقديم الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة داخل الدير.

ويأتي الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات من 11 إلى 17 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التي تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

يشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 في عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا في ذلك الوقت، وورد ذكره في كتابيه تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.

من جانبه، قال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف على دير مارجرجس بالرزيقات، إن الاحتفال بمولد مارجرجس بالرزيقات يأتي في ذكرى تأسيس أول كنيسة على اسم قديس الدير الشهيد العظيم مارجرجس، لافتا إلى أن الاحتفالات تشهد تشديدات أمنية مكثفة حيث بدأ تأمين محيط الدير منذ مطلع نوفمبر.