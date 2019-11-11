"س وج" كل ما تريد معرفته عن السيارة الكهربائية الجديدة؟

كتب– محمود مصطفى:

أزاحت وزارة الإنتاج الحربي، الأيام الماضية، الستار عن السيارات الكهربائية التي يتم تصنيعها في مصر بالتعاون مع شركة فوتون الصينية تحت مسمى "E-MOTION".

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن السيارات الكهربائية الجديدة في السطور التالية..

ماهي مواصفات السيارة الكهربائية؟

تشمل نموذجين؛ يستوعب الأول 4 ركاب، وبها بابين وتكييف، وكاميرا خلفية، وطارة "مالتي" (تحكم إلكتروني)، يبلغ طولها 2.70 متر، وعرضها 1.3 متر، وارتفاعها 1.5 متر، ويصل مدى الشحن الخاص بالسير إلى 100 كم.

أما النوع الثاني، فيستوعب 3 ركاب ويبلغ طولها 2.6 متر، وعرضها 1.3 متر، وارتفاعها 1.4 متر، ووزنها يبلغ 350 كيلو جرام، ومدى التحرك الخاص بها في كل شحنة 60 كيلو متر، وأقصى سرعة 45 كيلو متر، وتحتوي على دينامو يساعد في الشحن الذاتي.

هل هناك أماكن مخصصة لسير السيارات الكهربائية؟

مصادر بالشركة أكدت لـ"مصراوي"، أن الموديل الذي تم الإعلان عنه لن يُطرح للمواطنين لأنه غير مؤهل للسير في الشوارع والطرق العامة، لكن تم التعاقد عليه من قِبل بعض النوادي والفنادق والقرى السياحية والكمباوندات.

هل سيتم طرح السيارة للبيع أمام الجمهور؟

الدكتور ميشيل نايت رئيس مجلس إدارة شركة imut، أحد العلماء المصريين في الخارج، أكد أنه سيتم طرح سيارات كهربائية 4 باب تناسب الجمهور العادي وبحجم السيارات المتعارف عليها، تسير لمسافة 400 كيلو متر، بهاكافة الكماليات، ويمكنها السفر، في إطار اتفاقية بين إحدى الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي؛ لإقامة مصنع لتصنيع السيارة الكهربائية بالكامل في مصر.

متى سيتم طرح السيارة للجمهور؟

رئيس مجلس إدارة شركة" imut" أكد أنه سيتم طرح السيارة الكهربائية خلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

ماهو سعر السيارة الكهربائية التي سيتم طرحها للجمهور؟

رئيس مجلس إدارة شركة imut أكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه سيتم الانتظار لقياس الرأي العام لدى المستهلك المصري بعد طرح السيارات صغيرة الحجم، وبعد نشر الشواحن الكهربائية في المحطات حتى يتم الإعلان الكامل، مضيفًا أن النوع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدد سعره بشكل مبدئي ما بين 78 ألف جنيه، إلى 125 ألف جنيه، حسب الكماليات مثل التكييف و"جي بي إس" والاستريو، وأعلى موديل في هذا النوع؛ السيارة التي ظهرت فيها الفنانة يسرا والفنانة نشوى مصطفى، وتحتوي على كاميرات وتكييف وزجاج كهرباء، وكثير من الكماليات ومدى السير من 120 لـ150 كم في الشحنة الواحدة، والسيارة تعطي إنذارًا حينما يقارب الشحن على النفاد".

ماهي عيوب السيارة الكهربائية؟

السيارة الكهربائية لا يوجد بها أي عيوب ولا تلوث البيئة، ولا تحتاج للزيت أو فلاتر الهواء، ولا يوجد فيها ريداتير ولا تحتاج لعمرة أو ميكانيكي، وكل ما يتم بها من صيانة هو تغيير فيوزات كهرباء أو الإطارات "التي نسعى إلى تصنيعها في مصر".

ماهي طريقة شراء سيارة كهربائية؟

رئيس مجلس إدارة شركة" imut" أكد أنه سيتم طرح 200 سيارة كمرحلة أولى، على أن يكون البيع بالحجز عن طريق موقع يتم إعداده حاليًا، لافتًا إلى أن الشركة تدرس طرح 20 ألف سيارة مبدئيًا بعد استشكاف حالة السوق المصري.

هل السيارة الكهربائية مخصصة لفئة معينة من الجمهور؟

رئيس شركة "imut"، أكد أن هذا الموديل من السيارات صُنع خصيصًا للطلاب وربات المنزل، حيث يستخدمونه داخل المدن، أو في الجامعات، كما يمكن استخدمها في المناطق الشعبية لضيق الشوارع فيها.