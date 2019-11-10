ضبط 10 آلاف دولار مزورة مع راكب قادم من تركيا بمطار الغردقة

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار الغردقة من ضبط محاولة تهريب 10 آلاف دولار مزيفة، مع راكب مصري فور وصوله من تركيا، أخفاها داخل جيوب سحرية في حقيبته وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وبحسب تصريحات صحفية، اشتبه مهند سامي رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري قادم من تركيا، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة "بيجاسوس" رحلة رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحه الدولي بتركيا، وتم تمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة "الإكس راي" بمعرفة رامي مروان رئيس قسم الفحص، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه ضمت محمود صبري وعادل قرني ومينا نادي ومصطفى جنيدي مأموري الجمرك، تبين وجود 10 آلاف دولار أمريكي مزيفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبة اليد الخاصة به.

قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة، تنفذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​