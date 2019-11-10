600 جنيه قسط شهري.. كيف يمكن سداد ثمن شقة بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12 بمكاتب البريد المميكنة الموجودة بالمحافظات والمدن التي بها الشقق المخصصة للحجز، يوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري، وحتى 12 ديسمبر المقبل.

وتتواجد الشقق في 8 محافظات ويمكن التعرف على أماكن الشقق في كل محافظة من هنا.

والطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي جاء تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحري ومدن القناة"، وتصل مساحة الشقة إلى 90 مترًا (3 غرف وصالة) جاهزة للتسليم.

ووفقا لكراسة شروط الحجز، يتم سداد ثمن الشقة في الإسكان الاجتماعي على 20 سنة، بنظام التمويل العقاري، ويوضحها مصراوي على في النقاط التالية:

- ثمن الوحدة 197 ألف جنيه.

- سداد 150 جنيهًا ثمن الكراسة ومصروفات إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن.

- يتم سداد مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص).

- استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقًا للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائيًا)، ويوجه الصندوق تلك الوديعة وعائدها لأغراض الصيانة لتظل الوحدات السكنية المُباعة صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة.

- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن.

- يتراوح متوسط القسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي من 600 وحتى 700 جنيه، يحدد هذا القسط وفقا لمرتب وسن الحاجز.

- سداد باقي ثمن الوحدة بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.

- يقدم الصندوق دعمًا نقديًا يصل لـ40 ألف جنيه مصري وفقًا لدخل مقدم الطلب.

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الشقة بـ197 ألف.. ما شروط وأوراق الحجز في الإسكان الاجتماعي؟