انطلاق فعاليات التدريب المصري الروسي "سهم الصداقة -1"

كتب - محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة -1"، والذي تنفذه قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية للمرة الأولى ويستمر على مدار أسبوعين بجمهورية مصر العربية.

بدأت المرحلة التحضيرية للتدريب بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتي تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة، وكذلك تنظيم محاضرات تعريفية بإمكانيات قوات الدفاع الجوى المصري والروسي، وذلك لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، والتدريب على الاستخدام التكتيكي لمعدات وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة.

كما تم تنظيم حفل افتتاح بحضور الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوى والذي تفقد معرض معدات الدفاع الجوي المصرية والروسية المشتركة في التدريب وتم رفع العلم المصري والروسي إيذانًا ببدء التدريب.

وألقى قائد قوات الدفاع الجوي كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرحبًا بعناصر الدفاع الجوي من الجانب الروسي، موضحًا أن تنفيذ التدريب للمرة الأولى على الأراضي المصرية يؤكد على عمق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الممتد عبر التاريخ لتحقيق أشرف وأنبل المهام القتالية لحماية سماء الوطن، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية هي درع الأمة وحصنها المنيع وأن قوات الدفاع الجوى هي القوة الرابعة المكلفة بحماية سماء الوطن.

وألقى قائد قوات التدريب المشتركة الروسية العقيد فاليري تشارنيش كلمة أكد فيها عمق علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيدًا بالنتائج التي حققتها قوات الدفاع الجوي المصرية في مسابقات المباريات الحربية التي أجريت بروسيا الاتحادية، متطلعًا إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون العسكري المصري الروسي.

يأتي التدريب "سهم الصداقة – 1" استكمالًا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة بما يساهم في دعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار.