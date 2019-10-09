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    "التموين" تنتهي من فحص عروض الشركات المتقدمة لمناقصة استيراد القمح

    07:14 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    "التموين" تنتهي من فحص عروض الشركات المتقدمة لمناقصة استيراد القمح

    القمح

    كتب- محمد سامي:

    انتهت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، من فحص عروض الشركات التي تقدمت للمشاركة في المناقصة التى طرحتها الهيئة لاستيراد الأقماح من الخارج، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي طوال الوقت من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.

    وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تلقت تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، حيث بلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهرا، والدواجن 2.5 شهرا.

    القمح وزارة التموين مناقصة الخبز المدعم

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