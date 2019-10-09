مرصد اللغات يكشف تفاصيل حملة الأزهر لطلاب أفريقيا الوافدين

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور طارق شعبان مدير مرصد الأزهر للغات الأجنبية، إن المرصد يعمل حاليا على إعداد برنامجا حول انتشار ظاهرة التطرف في الدول الإ​فريقية وكيفية مواجهتها، والوسائل والآليات التي تستخدمها جماعات الإرهاب لاستقطاب الشباب.

وأضاف شعبان في تصريحات لمصراوي، أن البرنامج يستهدف الطلاب الدارسين بالأزهر الوافدين من دول بها جماعات متطرفة مثل " الصومال ونيجيريا"، لبيان وتفنيد إًصدارات هذه الجماعات، وإطلاع الطلاب عليها أولا بأول.

وأشار مدير مرصد الأزهر للغات الأجنبية، إلى أنه سيتم إًصدار برنامجين الأول عام ويشمل كل الدول الأفريقية، ويمثل كل دولة منها طالبين أو ثلاثة، وآخر خاص للدول التي بها إشِكاليات لجماعات متطرفة مثل بوكو حرام في نيجيريا وحركة الشباب في الصومال، وهو برنامج متخصص يسير جنبا إلى جنب مع الحملات التوعوية التي يطلقها المرصد بين الحين والآخر.

ونوه طارق شعبان، إلى أنه سيتم إطلاع الطلاب على جميع الحركات المتطرفة التي لها أنشطة في بلادهم، ومدى علاقتهم بتنظيم القاعدة وداعش وباقي التنظيمات المتطرفة الأخرى، والدعم الذي تقدمه تلك الجماعات بجميع أنحاء العالم، للتنظيمات في أفريقيا.

وقال مدير مرصد الأزهر للغات الأجنبية، إن المرصد يسعى لمواجهة التطرف بكل صوره وأشكاله في جميع أنحاء العالم، عبر نشر الإسلام الوسطي وبيان صحيح الدين، وتصحيح صورة الإسلام التي شوهتها الجماعات الإرهابية، التي تدعي زورا وبهتانا نسبتها إلى إلاسلام.

ولفت شعبان، إلى أنه سيتم إطلاق البرنامج بمجرد الانتهاء من جميع الآليات الخاصة به، نظرا لأن مرحة الإعداد تتطلب وقت ومجهود كبيرين، واختيار إسم للحملة.