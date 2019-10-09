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    وزير الري: مفاوضات مع إثيوبيا بدأت عام 2008

    04:28 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    وزير الري: مفاوضات مع إثيوبيا بدأت عام 2008

    الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

    القاهرة- أ ش أ:

    أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزيرالموارد المائية والري، أن مفاوضات مصر مع إثيوبيا بدأت في عام 2008 بمشاركة البنك الدولي، بشأن بناء سد على النيل الأزرق إلا أن إثيوبيا فاجأتنا في عام 2011 بالحديث عن بناء سد آخر وهو "سد النهضة".

    وأشار عبدالعاطي - فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء بشأن سد النهضة، إلى أن مصر طالبت بتشكيل لجنة دولية من أجل إعداد الدراسات اللازمة حول ملء وتشغيل وسلامة السد من الزلازل والتأثير على دول المصب، وأن اللجنة الدولية أكدت عدم السلامة وحدث تعديل فى انشاءات السد من أجل تلافي ذلك.

    وقال : "إنه تم تكليف شركة دولية بإعداد دراسات رفضت من جانب إثيوبيا، وكذلك تعثرت مفاوضات أسلوب ملء السد والإدارة، وكان من المقرر عقد 9 اجتماعات لم تعقد منها سوي أربعة فقط ، وفي سبتمبر 2015 اجتمعنا إلا أن الأحداث بالسودان عطلت الاجتماعات لبعض الوقت".

    وبالنسبة لملف إدارة المياه واستراتيجية مصر اعتبارا من سبتمبر 2016، أكد عبدالعاطي أن كفاءة استخدام المياه في مصر تصل نسبتها إلى نحو 90% من حيث الاستفادة من المياه في حين تصل لنحو 30 % في عدد من الدول الإفريقية.

    وقال وزير الموارد المائية والري: "استراتيجية الدولة شملت الترشيد في الاستخدامات المختلفة للمياه وتنمية الموارد المائية ، والتوسع في إنشاء سدود حصاد الأمطار، إننا توسعنا في مشروعات تحلية مياه البحر"، مشيرا إلى أن جميع المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها على البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على تلك المحطات.

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