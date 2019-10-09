القوى العاملة تعلن انتهاء إضراب عمال القاهرة للأدوية

كتب- يوسف عفيفي:

أنهت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، إضراب عمال شركة القاهرة للأدوية "قطاع أعمال"، لينتظم العمل بها من السبت المقبل.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات عاجلة لوكيل أول الوزارة مدير القوى العاملة بالقاهرة خالد المصري، للانتقال إلى مقر شركة القاهرة للأدوية، للتفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال عدم صرف الأرباح للعاملين، وأفاد ممثل الشركة خلال جلسة التفاوض بصرف مستحقات العاملين بعد التنسيق مع وزير قطاع الأعمال العام.