سرعتها تصل لـ40 كيلو/ ساعة.. الأرصاد تحذر من الرياح وسقوط الأمطار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية ورئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، أن الأحوال الجوية تشهد اعتبارا من اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد والمدن المطلة على البحر الأحمر "الغردقة وجنوب سيناء".

وأوضح عطا في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية تسجل 31 درجة، وتقل في اتجاه الشرق لتسجل 28 درجة على شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، وتصل في القاهرة والدلتا والوجه البحري لـ33 درجة، بينما تصل لـ 38 درجة على شمال الصعيد، وتزيد على جنوب الصعيد لتسجل 42 درجة، فيما تسجل على الغردقة وجنوب سيناء والبحر الأحمر 37 درجة مئوية.

ونوه إلى أن الأيام المقبلة تشهد ظهور الشبورة المائية بكثافة أكثر خلال ساعات النهار المبكرة وتختفي مع سطوع الشمس وتقدم ساعات النهار، وهناك فرص مهيئة لسقوط الأمطار بشكل خفيف في أقصى جنوب الصعيد "أسوان والنوبة وحلايب وشلاتين".

وقال عطا إن هناك نشاطا ملحوظا للرياح اعتبارا من اليوم ويستمر خلال الأيام المقبلة، وتترواح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كيلو متر في الساعة وتستمر هذه الرياح لمدة 3 أيام مقبلة، ما يزيد الإحساس ببرودة الجو، ويحدث تلطيفا لحالة الجو.

ودعا المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالتوجه إلى السواحل الشمالية والسواحل الشرقية للاستمتاع بجمال الجو هناك نهاية الأسبوع.

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