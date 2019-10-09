زوجة المصري المهدد بالإعدام في السعودية: الحكم لم يصدر نهائياً حتى الآن

كتب - محمد سامي:

قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم، الصادر بحقه حكم إعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات، إن وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج تواصلوا معاها وحددوا موعدًا للاجتماع معها وإبلاغها بآخر تطورات القضية.

ولفتت في تصريحات لمصراوي، إلى أن القرار لا زال في يد المحكمة العليا في السعودية حتى الآن، حيث لم تُصدر قرارًا بتأييد حكم الإعدام أو إعادة المحاكمة من جديد حتى هذه اللحظة، موضحة أنها تتصل يوميا بالسجن المودع فيه زوجها لتسأل عن موقفه عبر رقم المعاملة الخاص به.

يشار إلى أن على أبو القاسم يعمل فى السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكما بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

كانت وزارة الهجرة أصدرت بيانًا أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري على أبوالقاسم، حيث سبق وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم، مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما قامت الوزيرة أيضًا بالتوجه شخصيًا لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.