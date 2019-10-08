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    البابا تواضروس الثاني يلتقي سفير الفاتيكان بمصر بمناسبة انتهاء فترة عمله

    03:36 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    البابا تواضروس الثاني يلتقي سفير الفاتيكان بمصر بمناسبة انتهاء فترة عمله

    لقاء قداسة البابا وسفير الفاتيكان بمصر

    القاهرة- أ ش أ:

    التقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الثلاثاء، "القاصد الرسولي" المطران برونو موزارو سفير الفاتيكان بمصر.

    وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - "إن القاصد الرسولي حرص على توديع البابا تواضروس بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للفاتيكان بمصر، مشيرا إلى أن اللقاء حضره مستشار سفير الفاتيكان جان توماس".

    ومن المقرر أن يجري قداسة البابا تواضروس الثاني جولة خارجية الأسبوع الجاري، يبدأها من العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة هي الأولى منذ أن تولى سدة الكرسي المرقسي، حيث أعلن البابا تواضروس توقف العظة الأسبوعية حتى منتصف الشهر المقبل. ​

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    البابا تواضروس سفير الفاتيكان الكاتدرائية المرقسية المطران برونو موزارو

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