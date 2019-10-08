"نراجع المعايير".. مدبولي يتحدث عن آلية الاستبعاد من دعم التموين

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستراجع كل المعايير والقواعد المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، قائلا: "القواعد الحالية طبيعية ولكننا سنراجع جميع المعايير".

وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أن مخصصات التموين أثارت العديد من النقاشات، ووضح بشدة أن الدولة لم تخفض مخصصات التموين والأرقام زادت من 85 مليار جنيه عام 2014 إلى 89 مليارًا هذا العام وكانت 86 مليارًا العام الماضي.

وتابع: "كل الناس تقول إن الدعم لا يصل إلى مستحقيه لذلك كان لابد من تحديد المستحق من غير المستحق وعملنا ميكنة لكل البطاقات ومع بدء عملية الميكنة وجدنا أن هناك العديد من البطاقات مكررة وفيها أرقام قومية ومستفيدين غير موجودين".