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    ننشر صورة "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة​

    10:50 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    ننشر صورة "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة​

    حديقة الحيوان بالجيزة

    كتب- محمد سامي:

    نشرت حديقة الحيوان بالجيزة آخر صورة لـ"نعيمة"، أنثى الفيل الأفريقي التي نفقت بالأمس.

    ونعت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان جميع محبي الحديقة والعاملين بها من أطباء وكلافين لفقدانهم نعيمة، التي عاشت طوال حياتها في الحديقة متمتعة بزياراتهم.

    كانت حديقة حيوان الجيزة، أعلنت نفوق الفيلة "نعيمة"، عقب سقوطها على الأرض وامتناعها عن تناول الوجبة المسائية؛ ما دفع الإدارة لطلب لجنة بيطرية لمحاولة إنقاذها.

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