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الإفتاء: إزالة شعر الذقن بالليزر جائز بشرط

09:29 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
الإفتاء: إزالة شعر الذقن بالليزر جائز بشرط

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة شعر الذقن بالليزر جائز شرعا، طالما لم ينتج عنه أي ضرر.

وأضاف شلبي فتوى له اليوم الاثنين، أن الكثير من الفقهاء أكدوا أن إعفاء اللحية أو حلق اللحية سنة وليس حراما، والإنسان إذا لم يفعل السنة لا وزر عليه"، مشيرا إلى أن الكثير من الفقهاء يرون أن حلق اللحية ليس حراما.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال متعلق بحكم إزالة شعر الذقن عن طريق الليزر، عبر خدمة البث المباشر، التي تقدمه الدار على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" يوميا.

دار الإفتاء المصرية محمود شلبى إزالة شعر الذقن
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