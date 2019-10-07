تفاصيل لقاء ممثلي "حقوق إنسان النواب" مع باحثين إماراتيين

كتب- أحمد علي:



اجتمعت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، الاثنين، مع الباحثين من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: عبدالله على مسعود الساعدي، وخالد عبيد الزعابى، بحضور كل من النائبين مارجريت عازر وعلي عبد الونيس وكيلى اللجنة والنائب شريف الورداني آمين سر اللجنة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى التطور الملحوظ لوضع حقوق الإنسان في مصر بداية من عام 2004، وفي عام 2005 تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعلى مدار السنوات الماضية تسعى اللجنة للنهوض بوضع حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح رئيس اللجنة أنه خلال دور الانعقاد السابقة قام أعضاء اللجنة بالتقدم بالعديد من مقترحات بمشروعات قوانين، مثل قانون العنف ضد المرأة، زمشروع قانون بديل الحبس الاحتياطي، ومشروع قانون اختصار إجراءات التقاضي، واستراتيجية اللجنة بخصوص التعليم في إطار بناء الإنسان المصري والقضاء على العشوائيات وقانون التأمين الصحي الشامل.

وتابع، :"نظرة اللجنة لحقوق الإنسان لا تنحصر على الحقوق السياسة فقط، بل كافة الحقوق المدنية و الاجتماعية و الثقافية"، موضحًا أن هناك أيضا آلية للتعامل مع المنظمات الحقوقية وأوضاع حقوق الإنسان بالداخل والخارج، وآلية الرد على التقارير الأممية وخاصة تقرير لجنة حقوق الإنسان الأممية، وكيف تتعامل اللجنة مع المنظمات المشبوهة التي تحاول النيل من الوطن وبث الفتنة وإحداث وقيعة بين مؤسسات الدولة والشعب المصري.

وفي نهاية اللقاء، كرم الباحثون بمركز الدراسات و البحوث الاستراتيجية الإماراتي، هيئة مكتب حقوق الإنسان بمجلس النواب على جهودهم للارتقاء بوضع حقوق الإنسان في مصر.