في أول زيارة بعد رئاسته قطاع المتاحف.. مؤمن عثمان يتفقد متحف كفر الشيخ

كتب- محمد عاطف:

تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، اليوم الاثنين، متحف كفر الشيخ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال به استعداد لافتتاحه للجمهور خلال الأشهر القليلة القادمة.

قال عثمان، في أول جولة له منذ توليه منصبه الجديد، إن الزيارة الأولى ضمن سلسلة من الجولات والزيارات للمتاحف الأثرية لتفقدها والوقوف على مستجدات الأعمال بها، مشيرًا إلى أنه بدأ بمتحف كفر الشيخ لما له من دور في تنمية الوعي الأثري والتواصل المجتمعي مع أبناء كفر الشيخ خاصة ومحافظات الدلتا عامة.

وحسب بيان، اليوم، شملت الزيارة تفقد قاعات العرض المتحفي به، والقاعة المفتوحة والمعروفة بقاعة "بوتو"، والمخازن والمكاتب الإدارية، وأماكن الأنشطة المتحفية، بالإضافة إلى لقاء المهندسين المنوطين بتنفيذ المشروع ومدير المتحف والأمناء، حيث تناول اللقاء مناقشة كافة المشكلات وكيفية تذليلها.

وأشار عثمان، إلى أن خطة العمل لقطاع المتاحف في الفترة القادمة سوف تقوم على أهمية تطوير وبناء العنصر البشري لما له من أهمية في عملية جذب الجمهور حيث سيتم الاهتمام بتطوير الكوادر الشابة بجميع المتاحف وإتاحة الفرصة لهم للاضطلاع بالمسئولية من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل خاصة بتقنيات عملهم.

وأضاف أن القطاع يعمل على مستويين، المستوى الأول يركز على دفع العمل بالمتاحف تحت الإنشاء أو الجديدة لانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد بما يضمن أن تكون بمثابة نماذج متطورة للمتاحف في مصر من حيث معايير البناء وأساليب العرض.

أما المستوى الثاني، يهدف إلى تطوير أداء المتاحف القديمة من حيث أساليب العرض المتحفى مع الحفاظ على شكل واصالة تلك المتاحف وهويتها، بالإضافة إلى تطوير أداء العاملين والاهتمام بالأنشطة المتحفية التى تعمق وتزيد من التواصل المجتمعى والتوعية الأثرية لدى الشعب المصري.