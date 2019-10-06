رئيس هيئة الكتاب: مشاركة مصر في معرض بلجراد يعزز العلاقات الثنائية

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور رئيس الهيئة العامة للكتاب هيثم الحاج علي، إن مشاركة مصر كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للكتاب يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وصربيا.

وأضاف علي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- أن المشاركة المصرية في معرض بلجراد المقرر إقامته في الفترة من 21 حتي 28 أكتوبر الجاري، تهدف أيضا إلى فتح سوق جديدة لترجمة الكتب من اللغة العربية إلي اللغة الصربية، وذلك بالتعاون مع السفارة المصرية في بلجراد، حيث تم الاتفاق على مشاركة 3 عناوين أساسية هذا العام، مؤكدًا أنه سيتم عقد عدة لقاءات بين الناشرين المصريين والصربيين لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار.

وأوضح أن جدول الفعاليات يتضمن أيضا أنشطة فنية من خلال مشاركة فريق باليه القاهرة الذي سيقدم عرضا فنيا على مسرح أوبرا بلجراد، كما يشارك أيضا فريق الأراجوز وخيال الظل، بالإضافة إلى بعض الفعاليات الموسيقية التي تعبر عن التراث المصري.

وعن استعدادات الهيئة للدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته يوم 22 يناير 2020، أكد الحاج مشاركة كينيا بجناح خاص لأول مرة في المعرض هذا العام، حيث كانت قد شاركت العام الماضي من خلال جناح الناشرين الأفارقة، وذلك في إطار تبادل الخبرات الثقافية، حيث شاركت مصر مؤخرا لأول مرة في معرض نيروبي الدولي للكتاب.

وأشار إلى أن المعرض يحمل هذا العام شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع" ولهذا سيكون التركيز في الفعاليات علي أفريقيا، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تمثل قارة أفريقيا، مضيفا أن دورة اليوبيل الذهبي شهدت الكثير من الفعاليات نظرا لاحتفال مصر بمرور 50 عاما على إنشاء معرض القاهرة الدولي للكتاب ونقل مقر المعرض إلى مركز المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ولكن سيتم هذا العام تقليل عدد الفعاليات عن العام الماضي للتركيز على أفريقيا وليصبح المعرض أكثر تنظيما.