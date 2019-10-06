الصحة: نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمشروع التأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مره في إقليم قناة السويس.

وأكد السبكي، أن مستشفى النصر التخصصي نجحت في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر، وقام بإجراء العملية فريق من اكفأ جراحين معهد القلب.. حيث تكون الفريق من 6 جراحين بقيادة الاستاذ دكتور محمد عزيز عميد معهد القلب الأسبق ومستشار المنظومة لجراحات القلب.

وأوضح السبكي أنه تم توفير فريق مكون من 12 طبيبا من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة و توفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس.

يذكر أن مستشفي (النصر) سبق لها النجاح في إجراء 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال بواسطة فريق متخصص تحت إشراف مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، كما أن المستشفى تتعاون مع مجموعة مستشفيات (كليو باترا) لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصري وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار.

وتسعي منظومة التأمين الصحي الشامل لجعل مستشفي النصر ببورسعيد مركز طبي شامل لجراحات القلب للأطفال في إقليم قناة السويس، حيث نجحت المستشفي في إنهاء قوائم الانتظار لجراحات قسطرة القلب للأطفال في المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.