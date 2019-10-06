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جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة فنية لمناهضة العنف ضد المرأة

04:16 م الأحد 06 أكتوبر 2019
جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة فنية لمناهضة العنف ضد المرأة

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، عن مسابقة فنية لتشجيع الطلاب على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مباديء الحرية والاحترام والمساواة، وهي المباديء التي تحرص الوحدة على نشرها داخل الجامعة لمواجهة العنف ضد المرأة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الأحد، حرصه الدائم على تطوير عمل الوحدة بالجامعة، ودعم مختلف أنشطتها لتطبيق سياسات مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتفعيل التدابير اللازمة للوقاية والتوعية، مضيفًا أن سياسة الوحدة ومبادئها تتلاءم مع مشروع تطوير العقل المصري في ضرورة تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة والتوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع.

وقالت الدكتورة أميرة تواضروس، المدير التنفيذي للوحدة، إن المسابقة تهدف إلى تقديم أعمال فنية من قبل الطلاب سواء كانت جرافيك أو فوتوجرافيا أو شعرًا وأغاني أو قصة قصيرة أو نصًا مسرحيًا، تشجعهم على المشاركة في أنشطة الوحدة ونشر مبادئها، مشيرة إلى أن باب التقديم للمسابقة يستمر حتى 30 أكتوبر المقبل، على أن يتم تسليم الأعمال المشاركة في المسابقة بمقر الوحدة بمبنى التعليم المدمج التابع للجامعة.

وتابعت تواضروس:"أنشطة الوحدة منتشرة داخل جميع كليات الجامعة من خلال تنظيم المعارض والندوات والمسرحيات والأنشطة الترفيهية لتعريف الطلاب بمبادئ الحرية والمساواة والاحترام"، لافتة إلى أن الهدف الأساسي للوحدة هو أن تكون الجامعة مكانًا آمنًا لكل الطالبات وعضوات هيئة التدريس والعاملات، وتوفير طرق آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات التحرش والعنف التي تقع عليهم داخل الجامعة، وإجراء التحقيقات في الشكاوى المقدمة للوحدة، وتقديم الدعم النفسي والقانوني من جانب الخبراء المتخصصين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في سرية تامة للحفاظ على خصوصية صاحبة البلاغ.

جامعة القاهرة العنف ضد المرأة محمد الخشت أميرة تواضروس

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