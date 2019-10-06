أقل متر بـ2500 جنيه.. نقابة المهندسين تبدأ بيع شقق جديدة بـ4 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت نقابة المهندسين عن طرح شقق سكنية ضمن محور إسكان النقابة في عدة مدن ضمن 4 مشروعات مختلفة بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان.

وينشر مصراوي، أسعار المتر السكني في كل مشروع ومواصفات الوحدات بكل مدينة والتي جاءت على النحو التالي:

إسكان التجمع الخامس:

المشروع الأول لنقابة المهندسين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بالقرب من الجامعة الأمريكية بأسعار تبدأ من 10500 جنيه للمتر.

وتتراوح مساحات الشقق من 120 وحتى 185 مترًا، ويتم سداد 35% مقدم حجز من ثمن الوحدة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة حتى 8 سنوات.

إسكان العبور:

تتواجد شقق إسكان العبور بالحي التاسع بجوار مبنى جامعة عين شمس، بسعر 5400 جنيه للمتر، لمساحات تتراح بين 122 وحتى 235 مترًا.

ويتم سداد 40% من ثمن الوحدة مقدم حجز والباقي حتى 4 سنوات بدون فوائد، على أن يتم تسليم الشقق فور سداد مقدم الحجز.

إسكان مدينة 6 أكتوبر:

يوجد مشروع لنقابة المهندسين بالقرب من محطة كهرباء أكتوبر، بمساحات 75 مترا وحتى 80 مترًا بسعر 5400 جنيه للمتر.

ويتم سداد 40% من ثمن الوحدة مقدم حجز والباقي حتى 4 سنوات بدون فوائد، على أن يتم تسليم الشقق فور سداد مقدم الحجز.

إسكان العاشر من رمضان:

تتواجد الشقق في المجاورة 63 و 50 بمساحات تصل لـ115 مترًا، وأسعار تتراوح بين 2500 جنيه و3 آلاف جنيه للمتر.

ويتم سداد 40% من ثمن الوحدة مقدم حجز والباقي حتى 4 سنوات بدون فوائد، على أن يتم تسليم الشقق فور سداد مقدم الحجز، على أن يكون الحجز بالأسباقية.

وتتواجد كراسات حجز جميع المشروعات في مقر النقابة مقابل سداد 500 جنيها، على أن يكون الحجز بالقرعة في مشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور.

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