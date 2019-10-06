"الوطنية للإعلام" تستكمل تقوية منظومة البث الأرضى بالمحافظات

كتب- مصطفى علي:

واصل مسؤولو قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام تركيب أجهزة تقوية البث الأرضي والمحطات في باقي أنحاء مراكز إرسال الجمهورية لتصبح بذلك آلية البث الأرضي محدثة.

وبحسب بيان، تتابع ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة مع نائبها للإرسال وباقي نواب القطاع عمليات التركيب والتأكد من قوة الإشارة والتقنيات الخاصة بتلك المحطات لتكتمل منظومة تحديث البث الأرضي في مصر واستغلاله بشكل أكبر خلال الفترة القادمة وفق معايير الاتحاد العالمي للاتصالات.

وعلى صعيد آخر ينتظر مسئولو الهندسة وصول سيارات الإذاعات الخارجية الجديدة خلال أكتوبر الجاري بعد أن تم إنهاء كافة الإجراءات واستلام الفواتير الخاصة بها لتسويتها. ​